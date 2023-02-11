TVF'den hayatını kaybeden voleybolcular için taziye mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), depremde hayatını kaybeden Adıyaman Gençlerbirliği sporcularından Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), depremde hayatını kaybeden Adıyaman Gençlerbirliği sporcularından Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federayonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, "Adıyaman Gençlerbirliği sporcularından Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan'ın deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş'ın deprem felaketi sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL