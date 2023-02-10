TVF'den Ceren Akman ve Elçin Çınar için başsağlığı mesajı Spor Haberleri Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), depremde hayatını kaybeden Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar için başsağlığı mesajı yayımladı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), depremde hayatını kaybeden Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar için başsağlığı mesajı yayımladı. TVF'den yapılan açıklamada, "Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Hatay Çınar Spor Haberler

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