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TVF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

TVF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Spor Haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı TVF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'nde, yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Recep Tayyip Erdoğan Spor Haberler

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