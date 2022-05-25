TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi - Haberler

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TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Slovakya arasında oynanacak maç için Elazığ'a gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Slovakya arasında oynanacak maç için Elazığ'a gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Slovakya ile oynayacağı müsabakayı izlemek üzere Elazığ'a gelen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Göktaş'la bir süre sohbet eden Üstündağ, Elazığ'ı ve Fırat Üniversitesi'ni muhteşem bulduğunu söyledi.

Gerçekleşen görüşmenin sonunda Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a milli takım forması takdim ederken, Rektör Prof. Dr. Göktaş da ziyaretleri anısına Başkan Üstündağ'a Fırat Üniversitesi logolu fincan takımı hediye etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Milli, Spor, Haberler

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