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TVF Başkanı Üstündağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

TVF Başkanı Üstündağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Üstündağ, "Bahçeli, Türk voleybolunun son yıllarda milletlerarası alanda elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini, ülkemizi her platformda layıkıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Çalışmalarımızı yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi. Ülkemizin gurur kaynağı olan Filenin Sultanlarına sevgilerimizi ve saygılarımızı iletmenizi isterim" dedi.

Ziyaretin voleybol camiasına güçlü bir motivasyon desteği olduğunu vurgulayan Başkan Üstündağ, "Devlet Bahçeli'ye ziyaretimizde göstermiş olduğu samimi ilgi ve destekleri için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özverili destekleri bizlere başarı ve dayanışmayı getirmiştir. Bu çizgimizi de her daim koruyacağız. Bu desteklerle beraber ülkemizi voleybol alanında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca Bahçeli'ye üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının imzaladığı forma takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Politika Spor

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