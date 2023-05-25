TVF Başkanı Üstündağ: Hayalini kurduğumuz, heyecanını duyduğumuz işlerin peşinde koşuyoruz

"Avrupa'nın en iyi ligi olduğumuzu iddia ediyorduk ki bunu gerçekleştirdik""En iyi sınavı Antalya'da vereceğimizi düşünüyorum""Olimpiyatlara kadınlarımız garanti gidecek, erkeklerin yüzde 51 şansı var""Hocamız herkesi görmek istedi"Sezer AFŞAR - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Türkiye...

"Avrupa'nın en iyi ligi olduğumuzu iddia ediyorduk ki bunu gerçekleştirdik"

"En iyi sınavı Antalya'da vereceğimizi düşünüyorum"

Sezer AFŞAR - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ben çok mutlu ve gururluyum. Takım sporlarında bu tip başarılar çok zordur. Biz, zoru başarıyoruz. Hayalini kurduğumuz, heyecanını duyduğumuz işlerin peşinde koşuyoruz" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda uzun süredir aday kadroya çağrılmayan oyuncuların geri dönmesi ve yeni isimlerin eklenmesi üzerine gelen bir soruya ise Mehmet Akif Üstündağ, "Herkes çok heyecanlı. Çok hayal ettikleri bir şey. Herkesin arzu ettiği bir milli takım. Hocamız da herkesi görmek istedi. Bu kadroda da herkesi görme fırsatı olacak. Sonuçta başarılı olmak için en iyi kadroya karar verecekler ve yolumuza devam edeceğiz" şeklinde cevap verdi.