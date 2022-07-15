TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIVB Milletler Ligi final etabı için Ankara'da bulunan Ary Graça ve Aleksandar Boricic, Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya geldi.

Graça ile Boricic, TVF tesislerini incelerken; voleybolun Türkiye'de ne kadar sevildiğini; salon, plaj ve kar voleybolunda ciddi organizasyonlara ev sahipliği yapıldığından övgüyle bahsetti. Başkan Üstündağ'ın, Milletler Ligi final etabının Türkiye'nin her yerinde kurulan dev ekranlarda takip edildiğini söylemesi üzerine CEV Başkanı Aleksandar Boricic; bu ilginin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını, voleybol sevgisinin Türkiye'de ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

TVF tesislerini de gezen iki başkan, Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen A Milli Takım oyuncularıyla da bir araya geldi. Her iki başkan oyunculara yarı final mücadelesinde başarı diledi.

Voleybol Müzesi'ndeki anı defterini imzalayan Graça ve Boricic, daha sonra Anıtkabir ile Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Akif Üstündağ voleybol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title