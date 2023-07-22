TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'na teşekkür mesajı paylaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğu dolayısıyla teşekkür mesajı paylaştı.

TVF Başkanı Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, voleybol ailesi olarak büyük bir emek ve adanmışlıkla çıkılan yolculuğun önemli bir adımını atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adım diyorum çünkü bizim yürüyeceğimiz yol uzun. Çünkü ülkemizin çocuklarına daha çok ışık olmamız, çocuklarımıza daha çok cesaret vermemiz, gençlerimizi başarabileceklerine daha çok inandırmamız ve halkımızı daha çok gururlandırmamız lazım. Bugün başka çocuklara hayal ettirebilmek için daha fazla hayaller kuran, aynı yollardan geçmiş, aynı hayallere inanan sporcular, antrenörler, aileler, kulüpler, hakemler, sponsorlar, federasyon çalışanları ve taraftarlardan oluşan büyük bir ailenin başkanıyım. Voleybol açısından tarihi bir dönemi yaşadığımızın farkındayım ve bugüne kadar yürüdüğümüz yolu düşününce de ailemizle gurur duyuyorum."

Voleybol ailesi olarak bir hikaye yazdıklarını vurgulayan Üstündağ, şu görüşlere yer verdi:

"Bugün çalışmanın, emek vermenin, üretmenin gücüne çok daha fazla inanıyorum. Aileler birbirine teşekkür etmez sarılarak kutlar biliyorum ama tüm kalbimle teşekkür ederim ilgileri ve sevgileriyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz, teşekkür ederim kızlarım, teşekkür ederim çocuklarım, teşekkür ederim çocuklarını elinden tutup salonlara götüren anne babalarım, teşekkür ederim birlikte hayal kurduğumuz ekip arkadaşlarım, teşekkür ederim sporcuları yetiştiren kulüplerim, teşekkür ederim sporcuları büyüten antrenörlerim, teşekkür ederim adil kararlar veren hakem arkadaşlarım, teşekkür ederim sponsordan öte yol arkadaşlarım, teşekkür ederim fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarım, teşekkür ederim salonları dolduran, TV karşısında dualarıyla takımlarımızı izleyen taraftarlarım. Hep beraber çalıştık, hep beraber emek verdik, hep beraber inandık ve hep beraber kazandık. Bu ülke insanına cesaret verdiniz, bu ülke çocuklarına inandınız, küçük çocukların hayatlarını değiştirdiniz, kadınlarımıza umut oldunuz, emekle, planla, azimle hayallere ulaşılacağını gösterdiniz. Bu yolu fedakarlıkla, coşkuyla, bitmeyen bir iştahla yürüdüğümüz için bu büyük ailemizle gurur duyuyorum ve seneler sonra da gurur duyacağım. Aynı iştahla, aynı heyecanla ve istekle daha fazlası için çalışacağımızı bildiğim için teşekkür ederim, çünkü, bizim yürüyeceğimiz yol uzun, hayallerimiz sonsuz. Yolumuz açık heyecanımız daim olsun."