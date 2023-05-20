TV+ ve S Sport, EuroLeague Final-Four'u canlı yayınlayacak

Litvanya'nın Kaunas şehrinde gerçekleştirilen Final-Four'da final mücadelesi Olympiakos ile Real Madrid arasında oynanacak. Üçüncülük maçında ise Monaco ve Barcelona parkeye çıkacak. Bu dev mücadeleler, TV+ ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.

Litvanya'nın Kaunas şehrinde gerçekleştirilen Final-Four'da final mücadelesi Olympiakos ile Real Madrid arasında oynanacak. Üçüncülük maçında ise Monaco ve Barcelona parkeye çıkacak. Bu dev mücadeleler, TV+ ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin sevilen televizyon platformu TV+, birbirinden kaliteli içerikleri sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan EuroLeague Final-Four'da final heyecanı ve üçüncülük mücadelesi S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen Final Four heyecanı ilk olarak 19 Mayıs'ta oynanan yarı final maçlarıyla başladı. Çekişmeli geçen yarı finalin ardından adlarını finale yazdıran Olympiakos ve Real Madrid, basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası olan EuroLeague'i müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek.

Monaco ve Barcelona arasında oynanacak üçüncülük maçı yarın saat 17.00'de; Olympiakos-Real Madrid final mücadelesi ise saat 20.00'de S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayında sporseverler ile buluşacak.

EuroLeague Final-Four Maç Programı:

21 Mayıs Pazar 17.00: Monaco-Barcelona

21 Mayıs Pazar 20.00: Olympiakos-Real Madrid - İSTANBUL