Tuzlaspor Teknik Sorumlusu: Skor üretemediğimiz için puan alamadık

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, maçın son bölümünde rakibi baskı altına almalarına rağmen, skor üretemedikleri için puan elde edemediklerini söyledi. Kocabıyık, ofsayt olduğu halde devam ettirilen pozisyonlar için, 'Federasyonun kural değişikliğine gitmesi gerekiyor' dedi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, maçın son bölümünde rakibi baskı altına almalarına rağmen, skor üretemedikleri için puan elde edemediklerini söyledi. Kocabıyık, ofsayt olduğu halde devam ettirilen pozisyonlar için, "Federasyonun kural değişikliğine gitmesi gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Maç istediğimiz sonuçla bitmedi. İlk yarı sahada dengeli bir oyun vardı. İkinci yarının başında bir gol yedik ve geriye düştük. Daha sonrasında maç sonuna kadar baskı kurduk ama skor üretemedik. Golü bulamayınca istediğimiz baskıyı yapsak da skor üretemeyince netice olarak puan alamadık. Önümüzdeki maçlarda erken gol bulup puan elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

Federasyonun saha içinde bazı kuralları değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Kocabıyık, "Hakemler emin oldukları ofsayt pozisyonlarında devam kararı veriyorlar. Ofsayt olduğu belli olan pozisyonda oyunun devam etmesi durumunda oyuncularımız depar atıyorlar, sakatlık yaşayabiliyorlar. Bu konuda federasyonun oyuncu sağlığı açısından kural değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL