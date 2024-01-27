Üye Girişi
Haberler

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık: Hakemler eşit davranmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Eyüpspor maçının ardından hakemlerin eşit davranması gerektiğini vurgulayarak, hakem hatalarının teknolojik imkanlar arttıkça arttığını söyledi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, saha içerisinde hakemlerin eşit davranması gerektiğini vurgulayarak, "Hakemlerimizin teknolojik olarak imkanları iyileştikçe hataları artıyor" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Eyüpspor'un gücü ortada. Kadro yapısı ligin üstünde bir ekip. Oyunu tutarak kontrataklar ile skor üretmek istiyorduk. Eyüpspor daha baskılı oynadı ve biz sonuca gidemedik. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hakemlerle alakalı da konuşan Kocabıyık, "İki hafta önce Çorum FK maçında hakem hatasından dolayı puan kaybettik. Bu maçta da Muhammed'in bir hamlesi var ama kırmızı kartı gerektirmiyordu bence. Hakemlerimiz daha dikkatli olmak zorundalar. Evet, Eyüpspor bu ligin iyi takımı, flaş takımı. Ama hakemler saha içerisinde daha eşit davranmalı. Hakemlerimizin teknolojik olarak imkanları iyileştikçe hataları da artıyor. Federasyonumuzun bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Eyüpspor Maç Futbol Teknoloji Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title