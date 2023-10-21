Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık: Bu maçtan sonra daha iyi oyunla istediğimiz sonuçları alırız

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci golü talihsiz bir şekilde yediklerini ve bunun moral bozukluğuna sebep olduğunu söyleyerek, 'Bu maçtan sonra daha iyi oyunla istediğimiz sonuçları alırız' dedi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci golü talihsiz bir şekilde yediklerini ve bunun moral bozukluğuna sebep olduğunu söyleyerek, "Bu maçtan sonra daha iyi oyunla istediğimiz sonuçları alırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, evinde karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı erken bir gol yediklerini fakat gol bulup maçı dengelediklerini dile getiren Gürkan Kocabıyık, "Sonrasında talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıya daha arzulu başladık. Pozisyonlar da bulduk. İstediğim sonucu alamadık. Kırmızı yedikten sonra oyundan düştük. Pozisyon vermeden maçı kaybettik. Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Bu maçtan sonra daha iyi oyunla istediğimiz sonuçları alırız. Pozisyonu içeride izleme şansımız olmadı. Ama hakem ve VAR izlediğine göre bir sıkıntı yok. Ama talihsiz bir gol yedik. Oyuncular faul diye durmuşken böyle gol yememiz kötü oldu. Sonrasında da moralimiz bozuldu. Oyuncular ikinci yarı toparlandılar ama golü bulamadık. Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Ferhat'la bu pozisyonu konuşmadık. Zeminden seken bir top oldu. Ferhat'ın da moralini bozdu bu pozisyon. Topu isteyerek bırakmadı. Zeminin azizliğine uğradı. Futbolda böyle şeyler var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL