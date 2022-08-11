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Tuzlaspor, Nijeryalı Olatunbosun'u kadrosuna kattı

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Tuzlaspor, Nijeryalı Olatunbosun'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Sikiru Okanlawon Olatunbosun'u transfer etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Sikiru Okanlawon Olatunbosun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de daha önce Menemenspor ve Ankaraspor formalarını da terleten 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Olatunbosun'un Nijerya Milli Takımı'nda da oynadığı aktarılarak, "Takımına hoş geldin Sikiru Okanlawon Olatunbosun." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

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