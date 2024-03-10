Tuzlaspor, Kocaelispor'u 2-1 yendi

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler

Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Abdioğlu (Dk.57 Beridze), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Vukovic (Dk.84 Sheidaev), Amaral, Kharaishvili (Dk. 36 Yusuf Cihat Çelik), Atilla Turan, Candeias (Dk. 84 Kouakou), Barış Alıcı (Dk.58 Mehmet Yılmaz), Skhirtladze

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Dk.66 Samet Asatekin), Hasanalizada, Gökhan Akkan, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Coşkun (Dk.66 Stankovski), Hikmet Çiftçi, Mahamadou Ba (Dk.82 Muhammed Akarslan), Tidiany Bangoura (Dk.88 Gameli), Mamba (Dk. 86 Sadık Baş), Togui

Gol: Dk.46 Tidiany Bangoura, Dk.76 Mamba (Penaltıdan) (Tuzlaspor), Dk.61 Amaral (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk.31 Kharaishvili, Dk.37 Yusuf Abdioğlu, Dk.75 Atilla Turan, Dk. 77 Amaral, Dk. 90+10 Beridze (Kocaelispor), Dk.77 Mahamadou Ba, Dk. 90+6 Hikmet Çiftçi (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+11 Skhirtladze (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Tuzlaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Stankovski'nin kafa vuruşuna Kocaelisporlu Atilla Turan'ın müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Feridun Daldaş, Atilla Turan'ın topa elle dokunduğuna hükmetti ve penaltı kararı verdi.

Müsabakanın 90+5. dakikasında iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonucu Kocaelispor'dan Beridze kırmızı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Daldaş, Beridze'nin kırmızı kartını iptal ederek sarı kart, Kocaelisporlu Skhirtladze'ye de kırmızı kart gösterdi.