Tuzlaspor Giresunspor'u mağlup ederek milli araya moralli girdi

- Gürkan Kocabıyık: "Önemli bir galibiyet aldık"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Giresunspor galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini belirterek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Geçtiğimiz 3 haftalık periyotta iyi oynadığımız maçlarda istediğimiz galibiyeti alamadık. Üzerimizde baskı oluşmaya başlamıştı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Daha önceki maçlarda da takım olarak iyi mücadele ediyorduk, bugün mücadelenin yanında gol pozisyonlarını da değerlendirerek 3 gollü bir galibiyet aldık. Milli araya da hem moralli hem kendimizi hazırlayacağımız bir dönem olacak. Önemli bir galibiyetti, oyuncularımızı kutluyoruz" diye konuştu.