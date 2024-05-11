Tuzlaspor, Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Yasin Kol, Ali Tuna, Hüsnü Emre Çelimli

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Gökhan Akkan (Dk. 82 Sadık Baş), Awuku, Çağrı Giritlioğlu, Hikmet Çiftçi, Ba, Bangoura, Togui (Dk. 66 Stankovski), Mehmet Coşkun (Dk. 82 Ahmethan Köse), Mamba

Gençlerbirliği : Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Amilton (Dk. 87 Musa Çağıran), Buğra Çağıran, Akabueze, Ensar Kemaloğlu, Melih Bostan (Dk. 68 Özgür Çek), Yatabare

Goller: Dk. 31 Awuku (Kendi kalesine) ( Gençlerbirliği ), Dk. 90+2 Sadık Baş (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ba, Dk. 86 Hikmet Çiftçi (Tuzlaspor), Dk. 54 Akabueze, Dk. 90+11 Özgür Çek ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla 38 puanda kalan Tuzlaspor, aynı puana sahip Şanlıurfaspor'un averajla gerisinde 16. sırada normal sezonu bitirirken, bu kulvarda küme düşen 3. ve son takım oldu.

Gençlerbirliği ise 51 puanla ligi 8. sırada tamamladı.