Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Cenk Laleci getirildi - Haberler

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Cenk Laleci getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuz 2022-2023 futbol sezonu öncesi teknik direktör Cenk Laleci ile anlaştı. Kulüp başkanımız Recep Doğrul ve sportif direktörümüz Ali Kanıçok imza töreni sonrası Cenk Laleci'ye başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

Laleci, son olarak bu sezon Spor Toto 1. Lig'e veda eden takımlardan Menemenspor'da görev yaptı.