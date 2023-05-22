Tuzlaspor'da ilk maçına çıkan Enes Said Çınar: Hedeflerim için çok çalışıyorum

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Enes Said Çınar, mavi-beyazlı formayı bu sezon ilk kez Altay maçında terletti.

Spor Toto 1'inci Lig'in son haftasında Tuzlaspor deplasmanda Altay'a 3-1 mağlup oldu. Sezonu 14'üncü sırada bitiren Tuzlaspor'da 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Said Çınar, bu sezon ilk kez görev aldı. Yaşadığı sakatlık sonrasında sezonun ilk yarısını boşta geçiren ve devre arasında Tuzlaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Enes Çınar, "Bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamadım. Ancak şu anda sakatlığımı atlattım. Gelecek sezon Tuzlaspor için elimden geleni yapacağım" dedi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sakatlık sürecinde yanında olan Tuzlaspor yönetimi, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Enes Çınar, "Hedeflerim için çok çalışıyorum. Tuzlaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Gelecek sezon takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.