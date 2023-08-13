Üye Girişi
Haberler

Tuzlaspor, Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

Tuzlaspor, 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Çorum FK'ya sahasında 3-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine 3 puanı getiren golleri penaltıdan Thomas Verheydt ve Ferhat Yazgan attı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Muhammet Ali Doğan, Barış Çiçeksoyu

Tuzlaspor: Angeler, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Bünyamin Yürür, Mehmet Taş (Dk. 64 Imbula), Guede, Mata, Muhammed Demirci (Dk. 46 Ahmet Yazar), Adeniyi (Dk. 65 Mahamadou Ba)

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Serkan Yavuz, Zargo Toure, Adem Doğan, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Murat Yıldırım), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 77 Suat Kaya), Ozan Sol (Dk. 67 Ahmet İlhan Özek), Verheydt (Dk. 83 Sinan Kurumuş)

Goller: Dk. 6 (Penaltıdan) ve 50 (Penaltıdan) Verheydt, Dk. 11 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 49 Awuku (Tuzlaspor), Dk. 54 Ferhat Yazgan, Dk. 69 Serkan Yavuz (Ahlatcı Çorum FK)??????

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Çorum Belediyespor Ferhat Yazgan Sancaktepe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title