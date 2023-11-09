Tuzlaspor Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatıldı.
Tuzlaspor'a Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Malvarlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' 'yasa dışı bahis' 'kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor