Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna dahil etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna dahil etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. AA / Emre Doğan - Spor Wisla Krakow Stefan Savic Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.