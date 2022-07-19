Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı
AA - Emre Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna dahil etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
AA / Emre Doğan - Spor