Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı - Haberler

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Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Wisla Krakow Stefan Savic Spor Haberler

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