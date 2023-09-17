Tuzlaspor, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti
Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor, Adanaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Tuzlaspor, 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Joseph Champness'in, yerden yakın köşeye yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.
32. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyondan Hüseyin Öztürk'ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Abdoulaye Dabo, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
61. dakikada Tuzlaspor'da Samet Asatekin'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mata'nın kafa vuruşunda top, filelere gitti. 1-1
70. dakikada Bahtiyar'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Hasanalizada'nın önünde kaldı. Hasanalizada, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Emre Kargın, Lütfü Aydın, Sabri Öğe
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Selim Ay, Bahtiyar Hasanalizade, Çağrı Giritlioğlu, Mahamadou Ba (Mehmet Taş dk. 83), Sekou Bangora (William Togui dk. 46), Muhammed Akarslan, Abdoulaye Yahaya (James Adeniyi dk. 58), Ahmet Yazar (Hikmet Çiftçi dk. 74), Kevin Mata (Sadık Baş dk. 83)
Yedekler: Görkem Demiryürek, Ahmethan Köse, Gökkan Akkan, Mehmet Coşkun, Halef Keklik
Teknik Direktör: Eren Şafak
Adanaspor: Ahmet Said, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Kubilay Aktaş, Abdoulaye Dabo (Hakkı Türker dk. 87), Harun Alpsoy (Metehan Altunbaş dk. 72), Eric Ayuk (Yepie Yepie dk. 72), Joseph Champness, Dimitri Oberlin
Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Feyzi Yıldırım, Mutlu Aksu Doğan, Serhat Kot, Cem Güzelbay, Muhammet Enes Gök
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Goller: Kevin Mata (dk. 61), Bahtiyar Hasanalizade (dk.70) (Tuzlaspor), Abdoulaye Dabo (dk. 32) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Özhan Pulat (Maç sonu)
Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Ahmet Yazar, Kevin Mata, Mehmet Taş (Tuzlaspor), Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş (Adanaspor) - İSTANBUL