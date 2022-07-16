Tuzlaspor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Menemenspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdoulaye Cisse'yi kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Menemenspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdoulaye Cisse'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuz, son olarak Menemenspor'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Gine Milli Takımı oyuncusu Abdoulaye Cisse ile sözleşme imzaladı." denildi. Geçen sezonun başında Sırbistan'ın Novi Pazar takımından 1. Lig temsilcisi Kocaelispor'a transfer olan Cisse, yeşil-siyahlı takımda 15 maça çıktı. Devre arasında aynı lig takımı Menemenspor'a kiralanan Gineli futbolcu, İzmir temsilcisinde de 12 müsabakada görev aldı. Cisse, Kocaelispor'da 1, Menemenspor'da 2 gole imza attı. Gine Milli Takımı'nın 18 kez formasını terleten Abdoulaye Cisse, 1 kez gol sevinci yaşadı. AA / Emrah Oktay - Spor Gine Spor Haberler

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