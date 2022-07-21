Tuzlalı gençler 15 spor branşında eğitimlerini sürdürüyor

Gençlerin daha sağlıklı ortamda spor yapmaları için düzenlenen Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda binlerce öğrenci 15 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaz tatilinde Tuzla'da bulunan gençler için özel bir eğitim programı başlattı. Bu kapsamda gençler, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, kick boks, jimnastik, step aerobik, pilates, masa tenisi, okçuluk, tenis, güreş, futsal, yüzme ve badminton olmak üzere toplam 15 farklı branşta eğitimlere katılıyor.

Beş yaş üzeri sporseverlerin ücretsiz katıldığı Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda dersleri alanında uzman eğitimciler veriyor. Dersler, Tuzla Belediyesi Spor Tesisleri'nin yanı sıra okulların kapalı spor salonlarında yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, her yaştan vatandaşın sporla buluşmasına özen gösterdiklerini belirterek, "Tuzla'da her yaştan vatandaşımızın spor yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.