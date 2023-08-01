Tuzdan sahada futbol maçı düzenlendi

- Tuzdan sahada futbol maçı yaptılar

ÇANKIRI - Çankırı'da "Uluslararası Tuz Festivali" çerçevesinde 10 kamyon tuzun bulunduğu sahada futbol turnuvası düzenlendi.

Çankırı'da "Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvası 10 kamyon tuz dökülerek yapılan tuzdan sahada oynandı. 10 kamyon dolusu tuz ile yapılan turnuvaya katılan sporcular ter döktü. İlginç maç vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Maçta ter döken sporcuların vücutları ise beyaz tuzla kaplandı.

"Her tarafım bembeyaz oldu"

Tuzdan sahada futbol oynamanın hem yorucu hem de keyifli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şenol Kıyak, "Burası çim sahadan daha çok yorucu. Hem tuzla mücadele ediyorsun hem de gerçekten yorucu oluyor. Ama çok da zevkli. Düşüyorsun, kalkıyorsun, her tarafın tuz oluyor. Tuz yakar diye bir düşünce var ama yakıcı da değil. Ben de oynadım, her tarafım bembeyaz oldu. Gayet güzel ve keyifli" dedi.

" Türkiye'de ilk defa böyle bir şey gördüğüm için şaşırdım"

İlk defa böyle bir saha gördüğü için şaşırdığını ifade eden Bünyamin Ayhan ise, "Türkiye'de ilk defa böyle bir şey gördüğüm için şaşırdım. Gayet güzel bir organizasyon. Katılmak isterdik ama başvuruların bittiğini duyduktan sonra şansımız olmadı. İnşallah önümüzdeki süreçte bir daha şansımızı deneriz" diye konuştu.