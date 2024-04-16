TUSF Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları Zonguldak'ta Başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) Salon Futbolu Bölgesel Lig grup müsabakaları 16-20 Nisan tarihleri arasında ZBEÜ ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Karşılaşmalarda kadınlar kategorisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi takımları mücadele edecek. Erkekler kategorisinde ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi takımları mücadele edecek.

16 Nisan'da Farabi Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda saat 12.00'de başlayan müsabakalar, 20 Nisan'da dereceye giren takımlara verilecek kupa töreni ile sona erecek. - ZONGULDAK