TÜSF Ödül ve Tanıtım Gecesi Ankara'da Yapıldı

ANKARA'DA Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, 'TÜSF Ödül ve Tanıtım Gecesi' programı Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, 'TÜSF Ödül ve Tanıtım Gecesi' programında, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda başarı gösteren üniversite öğrencileri ve üniversiteleri ödüllendirildi. Programa, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Türkmen, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, rektörler, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı. Program, farklı illerin üniversite öğrencilerinin sahnelediği halk oyunu gösterileri ile başladı.

Gösterilen ardından konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, "Federasyon olarak amacımız sporcu öğrencilerimizin hem ulusal, hem uluslararası düzeydeki yarışmalarla düzenli bir biçimde temsillerini ve kurumlarını temsil etmelerini sağlamak. Diğer yandan da federasyon olarak sporcu olmayan öğrencilerin katılımlarını da temin edecek çalışmalara destek vermek için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yürütülen 'Spor Dostluk Kampüsü'nde aktif bir paydaş olarak rol üstleniyoruz. Federasyon olarak bir yandan sporcu arkadaşlarımızın faaliyetlerini organize ve takip edip yönlendirelim diye düşünürken, diğer yandan bütün sporcu kardeşlerimizin düzenli bir biçimde spor yapmasına, fiziksel aktivite faaliyetlerine katılmasına destek vermek için federasyon olarak çaba sarf ediyoruz" dedi.

VELİ OZAN ÇAKIR: ÜNİVERSİTELERİMİZDE SPOR ALTYAPISININ GELİŞMESİNE DESTEKLER SAĞLIYORUZ

Programda konuşan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ise federasyonlardan 2 ana başlıkta beklentileri olduğunu belirterek, "1'incisi branş federasyonları için konuştuğumuzda uluslararası başarı ve bayrağımızı göndere çekerek, bize bu gururu yaşatmaları. Diğer taraftan da kendi branşlarını, ülke genelinde yaymaları ve kitleselleştirmeleri. Konu Üniversite Sporları Federasyonu olunca uluslararası müsabakalarda başta ÜNİVERSİAD olmak üzere, Avrupa ve dünya şampiyonluğunda başarılar kazanılması, bayrağımızın göndere çekilmesi, ülkemize gurur yaşatılması ve milletimize büyük sevinç yaşatılması bizim bir beklentimiz. Diğer taraftan da üniversiteli gençlerimizin günlük yaşantılarında sporun kalıcı bir şekilde yer etmesi ve gençler arasında sporun daha fazla yayılabilmesi için çalışmalar yapılması. Cumhurbaşkanımızın, YÖK başkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle üniversitelerde yönelik çok ciddi projeler ve yatırımlar sürdürmekteyiz. Birçok üniversitemizde özellikle spor altyapısının gelişmesine destekler sağlamaktayız. Umut ediyoruz ki bu destekler artarak devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporcu ve üniversitelere plaket takdimi yapıldı.