TÜSF Ödül ve Tanıtım Gecesi Ankara'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'TÜSF Ödül ve Tanıtım Gecesi' programı, Ankara'da yapıldı. Sporcular ve rektörlerin katıldığı etkinlikte, dereceye giren sporcu ve üniversitelere ödüller verildi. Federasyon başkanı Türkmen, sporcu öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki temsili için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Ankara'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, 'TÜSF Ödül ve Tanıtım Gecesi' programı düzenlendi.

Programa, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Türkmen, Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, rektörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, halk oyunu gösterisi ile başladı. Gösterilerin ardından konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Başkanı Türkmen, "Federasyon olarak amacımız sporcu öğrencilerimizin hem ulusal hem uluslararası düzeydeki yarışmalarla düzenli bir biçimde temsillerini sağlamak, kurumlarını temsil etmelerini sağlamak, diğer bir anlamda federasyon olarak sporcu olmayan öğrencilerin katılımlarını da temin edecek çalışmalara destek vermek için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede Gençlik Spor Bakanlığımızın himayesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yürütülen spor dostluk kampüsünde aktif bir paylaşım olarak, federasyon olarak bu çalışmayla da bir yandan yarışmacı sporcu arkadaşlarımızın faaliyetlerini organize edip, takip edip yönlendirelim diye düşünürken, diğer yanlarında bütün sporcu kardeşlerimizin düzenli bir biçimde spor yapmasına, fiziksel aktivite faaliyetlerle katılmasına destek vermek için federasyon olarak çaba sarf ediyoruz" dedi.

Programda konuşan Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ise, "Sayın bakanımızın destekleriyle özellikle birçok spordan da bir üniversite spordan da ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Bizim federasyonlarımızdan iki ana başlıkla beklentimiz var. Birincisi branş federasyonları için konuştuğumuzda uluslararası başarı elbette bayrağımızı göndere çekmek, bize bu gururu yaşatmaları. Diğer taraftan da kendi branşlarını, ülke genelinde kitletselleştirme. Konu Üniversite Sporları Federasyonu olunca burada da benzer şekilde hem uluslararası müsabakalarda başta üniversite olmak üzere Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunda başarılar kazanılması, bayrağımızın göndere çekilmesi, ülkemize gurur yaşatılması, milletimize büyük sevinç yaşatılması bizim bir beklentimiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporcu ve üniversitelere ödülleri takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
