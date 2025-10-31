Haberler

TÜSF Genel Sekreteri Yönal: Daha Fazla Sporcuyu Destekleme Hedefindeyiz

Güncelleme:
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Genel Sekreteri Mehmet Yönal, yeni dönemde daha fazla sporcuya katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Yönal, federasyonun düzenlediği kahvaltı programında, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etme çabalarına da değindi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Genel Sekreteri Mehmet Yönel, yeni dönemde daha çok sporcuya katkı sağlayabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, düzenlediği kahvaltı programıyla üyeleriyle bir araya geldi. Programa, TÜSF Genel Genel Sekreteri Mehmet Yönal ve basın mensupları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Yönal, birçok uluslararası organizasyonlarda bulunduklarını ifade ederek, "Sizlerle bu seyahatlerimizin pek çoğunu hep beraber gerçekleştiriyoruz. Heyecanımızı, gözyaşımızı ve sevincimize ortak oluyorsunuz. Objektiflere yansımasını sizlerden görüyoruz. Biz sadece teşekkür edip geçiyoruz" diye konuştu.

"Yeni dönemde çok sporcuya katkı sağlayabileceğimiz bir süreçte hep beraber olacağız"

Yeni dönemde daha çok sporcuya katkı sağlayabilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yönal, "Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu olarak Türkiye'deki 208 üniversitenin ve Türkiye'de bulunan pek çok ihtisas federasyonumuzun faaliyetlerinin pek çoğunu biz gerçekleştiriyoruz. O yüzden buradaki temel motivasyonumuz üniversitedeki her gencimizi, sporcu olabileceği alanların içerisinde bulundurmaktır. Bu sene uluslararası alanda pek çok faaliyetimiz oldu. Özellikle Kış Oyunları ve Almanya'da yapılan Üniversite Oyunları gibi organizasyonlarda genel klasmanda 8. olarak ülkemizi temsil ettik. Bu vesileyle yeni bir federasyon sürecine başladıktan sonraki yeni dönemde daha çok sporcuya katkı sağlayabileceğimiz bir süreçte hep beraber olacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
