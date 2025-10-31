Haberler

TÜSF Genel Sekreteri: Hedefimiz Her Üniversiteli Genci Spora Kazandırmak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Genel Sekreteri Mehmet Yönal, üniversitelerdeki her öğrenciyi sporla buluşturmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini ve uluslararası alanda elde ettikleri başarıları paylaştı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Genel Sekreteri Mehmet Yönal, hedeflerinin üniversiteli her genci spora kazandırmak olduğunu söyledi.

TÜSF yönetimi, federasyon binasında Ankara spor basınıyla bir araya geldi.

Genel sekreteri Mehmet Yönal, ulusal ve uluslararası arenada yürüttükleri faaliyetler hakkında açıklamada bulundu.

Yönal, TÜSF olarak 208 üniversitede eğitim gören gençlerin spora aktif katılımını sağlamak için çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Üniversitelerdeki her öğrenciyi sporla buluşturmak istediklerini anlatan Yönal, "Amacımız, üniversitelerdeki her gencin spor yapabileceği bir ortam oluşturmak. Federasyonumuz bu konuda özel bir gayret içinde. Federasyonumuz sporcuların gelişimine katkı sağlayacak yeni projelere odaklanıyor. Önümüzdeki süreçte sporu üniversite gençliğiyle daha güçlü şekilde buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak ulusal ve uluslararası alanda ciddi başarılar elde ettiklerini aktaran Yönal, şunları kaydetti:

"2024-2025 sezonunda birçok faaliyete katıldık. Özellikle Almanya'da yapılan Üniversite Kış Oyunları'nda genel klasmanda 8'inci olarak ülkemizi başarıyla temsil ettik. Siz değerli basın mensuplarının emekleri de bizler için çok kıymetli. Katkılarınız, haberleriniz ve objektif yansımalarınız için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
