Üniversite sporlarında "bütüncül" yaklaşım

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen, üniversite sporlarının, müsabaka odaklı olmadığını sağlık ve eğitim boyutlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımının bulunduğunu söyledi.

Mutlu Türkmen, milli sporcuların 2025 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla federasyonun 2026 için hedef ve çalışmalarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Türkmen, üniversite sporlarının Türk sporunun en önemli "insan kaynağını" oluşturduğunu belirterek "Üniversite sporları yalnızca müsabaka odaklı değil sağlık ve eğitim boyutlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları başta olmak üzere Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) organizasyonlarında üniversite sporcularımız ülkemizi büyük başarıyla temsil etti. Bu organizasyonlarda toplamda 119 madalya kazandık. Bu üniversite sporlarının uluslararası rekabet gücünü gösteriyor." dedi.

Spor Dostu Kampüs Projesi ile sporu üniversitelerde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını anlatan Türkmen, "Bu proje gönüllülük esaslı bir uygulama ile başladı. Daha sonra yükseköğretim sistemi içinde kurumsal ve yasal bir bileşen haline getirdik. Amacımız üniversitelerde spor ve sağlıklı yaşamı kapsayan, uluslararası standartlara uygun bir değerlendirme sistemi oluşturmak." ifadelerini kullandı.

"Kış sporlarına odaklandık"

2025 yılı boyunca Ünilig Türkiye Şampiyonaları, eleme grup müsabakaları ve kış sporları organizasyonlarının üniversitelerin ev sahipliğinde planlı şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi de kış sporlarına odaklandık. EUSA nezdinde Erzurum'da uluslararası organizasyonlar düzenlemek istiyoruz. Bu hususta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yakın temas halindeyiz. Erzurum, üniversite kış sporları açısından stratejik bir merkez. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2019 Üniversitelerarası Kış Spor Oyunları ile kazanılan altyapı ve tecrübenin önemli avantaj sağladığını düşünüyoruz. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Gelecek yıl daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum, şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."