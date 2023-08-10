HABER: TÜSF Başkanı Günay: Dünya Üniversite Oyunları, Çin'le işbirliği için yeni fırsatlar yaratıyor

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ÇEKİM LİSTESİ:

1. 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndan çeşitli görüntüler

3. Sporculardan çeşitli görüntüler

5. Spor etkinliklerinden çeşitli görüntüler

7. 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mehmet Günay, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, Türkiye ile Çin arasında spor alanında yeni işbirliği fırsatlarının kapısını araladığını söyledi.

Çin'in Chengdu kentinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na 113 ülke ve bölgeden yaklaşık 6.500 sporcu katıldı.

SES 1 (Türkçe): MEHMET GÜNAY, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı:

"Burada deneyimlerin paylaşılması iki ülke için de iyi olacak. Güzel bir işbirliği olacak gibi görünüyor.

Bunun dışında öğrenci değişimleri, öğrenci-sporcu değişimleri, ortak kamplar veya iki ülke arasında karşılıklı müsabakalar da gerçekleştirilebilir."

Günay, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, Türk ve Çin kültürlerinin pek çok ortak noktası bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

SES 2 (Türkçe): MEHMET GÜNAY, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı:

"Burada yapılan bazı sanat gösterilerinde ve kültürel şovlarda, özellikle ilk çağlardan itibaren Çin kültürü, giysileri, el sanatları gibi unsurların hepsi sergilendi."

Günay, ortak kültürel unsurların iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunacağını düşündüğünü kaydetti.

SES 3 (Türkçe): MEHMET GÜNAY, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı:

"Tıpkı bizde çinicilik ve hat sanatlarının meşhur olduğu gibi, Çinlilerin de bu unsurlara sahip olduğunu gördük. Dolayısıyla birçok kültürel ortaklığımız olduğunu fark ettik. Bu nedenle burada çok yabancılık çekmedik. O anlamda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)