TÜSF, Avrupa'da 'yılın üniversite spor federasyonu' seçildi

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu (TÜSF) yılın spor federasyonu ödülüne layık gördü.

TÜSF'den yapılan açıklamada, EUSA Yönetim Kurulu toplantısının Hırvatistan'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Toplantıda federasyonumuz, Avrupa üniversiteler şampiyonaları ve oyunlarında elde ettiği başarılar ile ülkemizde organize edilmiş EUSA ve FISU faaliyetlerine göstermiş olduğu katkılardan dolayı Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından 'yılın spor federasyonu' seçilerek özel ödüle layık görülmüştür." denildi.

Ödülün, 12-15 Ekim tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek EUSA Genel Kurulu'nda takdim edileceği ifade edildi.