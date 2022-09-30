TÜRŞAD SK 3 maçta aldığı 3 galibiyette bir üst tura yükseldi

BİTLİS (İHA) – Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü voleybol takımı, oynadığı 3 kupa maçında 3. galibiyetini elde ederek bir üst tura yükseldi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Efeler Ligi'ne yükselen Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) voleybol takımı, oynadığı 3 kupa maçında 3. galibiyetini elde ederek bir üst tura yükseldi. Konu ile ilgili açıklamada yapan TÜRŞAD Spor Kulübü Başkanı Avukat kadir Köstekçi, "Öncelikle bu galibiyetler nedeniyle çok mutluyuz, Bu galibiyetler serisini tüm Bitlis halkına armağan ediyoruz. Buraya gelmemiz çok kolay olmadı. Bize destek olan sponsorluk desteği verenlere teşekkür ediyorum. Bizleri bu günlere getirmeye çok katkıları oldu onların katkıları olmadan, bizlerin bu günlere gelmemiz mümkün değildi. Bitlis ve tüm ilçelerindeki esnaflarımızın bizlere çok desteği olmuştur, onlara ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu başarı hepimizin, ama bu aşamaya gelmemiz büyük bir gurur meselesi. Çünkü Bitlis'in cevizi, elması, kayısı, Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı, Van Gölü meşhur. Başka bir şey daha meşhur oda voleybol takımı. TÜRŞAD SK, Türkiye Şehit Aileleri Derneği olan bir spor kulübüdür. Geçen hafta Türkiye kupasına ilk defa katıldık. Ciddi bir heyecan oluşturdu bu durum. Çünkü biz ligin en yeni takımıyız. Bu nedenle birçok spor yorumcusu bizlere şans tanımıyordu. İlk maçımızda eski Türkiye şampiyonu Arkas Spor'u mağlup ettik. Sonraki maçta geçen sene Spor Toto Şampiyonu Ziraat Bankkart ve son maç Tokat'tı yendik. İlimiz için büyük bir heyecan, başarı oldu. Yanımızda olan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2012 yılında kurulmuş ve 2017 yılından itibaren Türkiye voleybol liglerinde mücadele eden bir spor kulübüdür. Kulübün erkek voleybol takımı, 2021-22 sezonunda da Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele edip final grubunu ilk sırada tamamlayarak 2022-2023 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştır. - BİTLİS