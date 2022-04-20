Turnuva şampiyonları belli oldu

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen masa tenisi ve satranç turnuvalarının şampiyonları belli oldu.

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde ilk okullar ve ortaokulları arasında masa tenisi ve satranç turnuvası gerçekleştirildi. 70 öğrencinin katıldığı müsabakalar renkli anlara sahne oldu. Müsabakalarda dereceğe giren öğrenciler ödüllerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında protokol tarafından alacaklar. - ARDAHAN

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