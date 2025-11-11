Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Ödülleri İstanbul'da Gerçekleşti

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Spor Ödülleri Töreni, İstanbul'da gerçekleşti.

Spor dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan zirvede, Türk sporunun geleceği, uluslararası başarılar ve spor ekonomisindeki dönüşüm ele alındı. Etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ultra-Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı gibi spor dünyasının önemli temsilcileri yer aldı.

Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödülleri açıklandı

Ödül töreninde, sezon boyunca gösterdikleri başarılarla dikkat çeken isimler aşağıdaki kategorilerde ödüllendirildi:

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

Türkiye Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü: Mehmet Akif Üstündağ

Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

En İyi Lejyoner Ödülü: Hakan Çalhanoğlu

Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü: Arda Güler ve Kenan Yıldız

Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır (Galatsaray)

Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)

Yılın Orta Saha Oyuncusu: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Yılın En Başarılı Teknik Direktörü: Okan Buruk (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig Yılın Takımı: Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Galatasaray

Yılın Fark Oluşturan Teknik Direktörü: Eyüp Saka (Trabzonspor U19 Takımı)

Yılın Yeni Nesil İletişim Ödülü: Trabzonspor

Yılın Sağ Stoperi. Milan Skrinlar (Fenerbahçe)

Yılın Sağ Beki: Zeki Yavru (Samsunspor)

Yılın Ön Liberosu: Lucas Torreira (Galatasaray)

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Oleksandr Zubkov (Trabzonspor)

Yılın On Numarası: Rafa Silva (Beşiktaş)

Yılın Golcüsü: Victor Osimhen (Galatasaray) - İSTANBUL