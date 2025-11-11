Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Ödülleri İstanbul'da Gerçekleşti
İstanbul'da düzenlenen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Spor Ödülleri Töreni'nde Türk sporunun geleceği ve spor ekonomisindeki dönüşüm ele alındı. Etkinlikte birçok önemli spor temsilcisi ödüllerini aldı.
Spor dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan zirvede, Türk sporunun geleceği, uluslararası başarılar ve spor ekonomisindeki dönüşüm ele alındı. Etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ultra-Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı gibi spor dünyasının önemli temsilcileri yer aldı.
Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödülleri açıklandı
Ödül töreninde, sezon boyunca gösterdikleri başarılarla dikkat çeken isimler aşağıdaki kategorilerde ödüllendirildi:
Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak
Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
Türkiye Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü: Mehmet Akif Üstündağ
Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
En İyi Lejyoner Ödülü: Hakan Çalhanoğlu
Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü: Arda Güler ve Kenan Yıldız
Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır (Galatsaray)
Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
Yılın Orta Saha Oyuncusu: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Yılın En Başarılı Teknik Direktörü: Okan Buruk (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig Yılın Takımı: Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Galatasaray
Yılın Fark Oluşturan Teknik Direktörü: Eyüp Saka (Trabzonspor U19 Takımı)
Yılın Yeni Nesil İletişim Ödülü: Trabzonspor
Yılın Sağ Stoperi. Milan Skrinlar (Fenerbahçe)
Yılın Sağ Beki: Zeki Yavru (Samsunspor)
Yılın Ön Liberosu: Lucas Torreira (Galatasaray)
Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Oleksandr Zubkov (Trabzonspor)
Yılın On Numarası: Rafa Silva (Beşiktaş)
Yılın Golcüsü: Victor Osimhen (Galatasaray) - İSTANBUL