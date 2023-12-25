- Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL - Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, 'Süper Lig'in En İyileri' ödülleri sahiplerini buldu.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ: "Türkiye, voleybol ülkesidir"

Voleybol branşında başarılı olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu bugün dünyada ve Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etti. Milletler Ligi'nde dünya zirvesini Amerika'da elde ettik. Bu sporda ekol olmuş ülkeleri geride bırakarak ulaştık. Avrupa'da daha öncesinde iki defa kaybettiğimiz finali bu sefer kazandık. Bireysel olarak değil toplum olarak bu başarıları elde ettik. Bugün sporun içinden gelen ve seven bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Bu bizim için büyük bir şans. Devletimiz, yol arkadaşlarımız, sponsorlarımızın desteği, elde ettiğimiz başarılardaki payı çok büyük. Hepsine teşekkür ediyorum. Olimpiyatlara katılan 24 takım arasında namağlup olan tek ülke Türkiye'dir. Ülke olarak elde ettiğimiz başarıların daha önce bir örneği yok. Türkiye, voleybol ülkesidir. Biz bir spor ülkesiyiz. Avrupa'da oynadığımız neredeyse tüm maçlarda seyirci sayımız ile ev sahibi gibi karşılandık ve sahaya çıktık. Biz bu potansiyellere, cevhere sahip bir milletiz ve biz bu zaferleri hak ederek başardık. Bizden, gönüllerinden kopan iyi niyet ve dualarını eksik etmeyenler ile birlikte bu işi başardık" diye konuştu.

Voleybolda elde edilen başarının tesadüf olmadığını dile getiren Üstündağ, "Voleybolda milli takım dışında kulüpler bazında da başarı elde ettik. Geçtiğimiz yıl Torino'da Eczacıbaşı Dynavit ve V.Bank final oynadılar. Yine bu iki takım bu sene dünyanın en iyisi olmak için finalde sahaya çıktılar. Demek istediğim, milli takım veya kulüpler bazında elde ettiğimiz başarılar tesadüf değildir" şeklinde konuştu.

Voleybol altyapısının her geçen gün daha da iyi bir hale geldiğini vurgulayan Başkan Üstündağ, "Biz göreve geldiğimizde voleybol takımı sayısı 350'ydi. Bugün bu sayı bin 750 oldu. Yine on binlerce antrenör bu kulüplerde görev yapıyor. Erkek voleybol takımımız da tarihinin en başarılı dönemi yaşıyor. Tarihinde ilk kez olimpiyat elemelerine katıldı. Bizim federasyon olarak voleybolda elde ettiğimiz başarılar tesadüf değil, sistemli çalışmanın getirisidir. Türkiye ülke olarak voleybola damga vurmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek: "Sporun güzelliği sahadaki mücadele"

'Yılın kulüp başkanı' ödülünün sahibi olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, "Geçen sene zorlu bir yılı geride bıraktık. Ülke futboluna katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada transfer konuşunca maliyet artıyor. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sonuçlanınca medya ile de paylaşacağız. Bir derbi maçı oynadık. Performansı çok yüksek bir derbi olmadı. Bu da normal bir durum olarak görülebilir. Şampiyonluk yarışında zirvede iki takım var gibi görünüyor. Her şeyden önce Futbolun yeşil sahalarda kalması gerekiyor. Ülke genelindeki şiddet silsilesine karşı durmamız gerekiyor. Sporun güzelliği sahadaki mücadele. Son yaşanan olayalar Türkiye'yi ve Türk sporunu zora sokmuştur. Tüm spor kulüplerinin bu çağrıma cevap vermesini bekliyorum. 2024 yılı spor ve barış yılı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: "Geçen yıl burada olmayı dilemiştim"

Organizasyonda 'yılın teknik direktörü' ödülüni alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor ve Abdullah hoca (Avcı) burada ödülleri toplamıştı. O gün içimden seneye burada olmayı dilemiştim. Bu sene bu ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Turkuvaz Medya Yılın Ödülleri şu şekilde:

Özel Ödül: Mehmet Büyükekşi

Yılın takımı: Galatasaray

Yılın başkanı: Dursun Özbek

Yılın teknik direktörü: Okan Buruk

Yılın kalecisi: Muslera

Yılın sol stoperi: Abdülkerim Bardakcı

Yılın sağ stoperi: Semih Güler

Yılın sol beki: Ferdi Kadıoğlu

Yılın sağ beki: Sacha Boey

Yılın orta sahası: Gedson Fernandes

Yılın 10 numarası: Abdülkadir Ömür

Yılın sağ kanadı: İrfan Can Kahveci

Yılın sol kanadı: Kerem Aktürkoğlu

Yılın golcüsü: Mauro Icardi