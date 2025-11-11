Haberler

Turkuvaz Medya Grubu Spor Zirvesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi"ne katıldı.

Organizasyonda konuşan Hacıosmanoğlu, "Sporu rekabet alanı olmanın ötesinde toplumsal barışın, dostluğun ve birliğin dili olarak görüyoruz. Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi, temiz ve adil ortamda rekabet etmek, sporumuzun marka değerini artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil ve şeffaf olma sözünü verdik, yönetim olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız ve ilkeli yönetim anlayışı benimsedik. Her takıma ve camiaya eşit mesafede kalarak ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayışımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunun kavgadan değil fair-play'den beslenen bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi milletimiz bizden kısır tartışmaları değil, kardeşliği, adaleti ve kaliteli futbol bekliyor. Bu nedenle mücadeleyi saha içinde yapalım, saha dışında dostluğu ve dayanışmayı güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği uluslararası organizasyonlara değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz son yıllarda her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaşadı. Yeni ve modern statlar yapıldı, bazıları modernize edildi. Çoğu ülkede olmayan statlara ve tesislere kavuştuk. Bunlar sadece bugünün değil geleceğin de teminatı. UEFA, İstanbul'da bir merkez açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki 2 yılda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerini düzenleyeceğiz. En önemlisi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz. Dünyanın gözünün bir kez daha ülkemizde olmasını sağlayacak Avrupa Şampiyonası'nın finallerine şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarının değil ülkemizin organizasyon gücü ve küresel konumunun en önemli göstergesi olacak. Finalleri düzenleyen her ülkede olduğu gibi bu turnuva çarpan etkisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, her sektörde gözle görünüz büyümeye katkı verecektir."

"Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır"

Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son 2 maçına çıkacak A Milli Takım'ın kupaya katılma hakkı alacağına inandığını dile getirdi.

A Milli Takım'ın elemelerdeki son iki maçında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Milli takımımız, 4 gün sonra Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. 18 Kasım'da ise deplasmanda İspanya ile oynayacağız. Türk halkının etrafında kenetlendiği milli takımımızın gruplardan doğrudan Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği son ana kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Doğrudan gidemezsek play-off'tan Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır." şeklinde görüş belitti.

TFF Başkanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un performansına değinerek, "Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında aldıkları sonuçlar bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı temsilcilerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin gelecek yıllarda uluslararası alanda daha fazla takımla temsil edilmesini istiyoruz. Dünya futbolundaki pasta giderek büyüyor. Avrupa kupalarına daha fazla katılım ve başarı bu pastadan daha fazla pay almamızı sağlayacaktır." diye konuştu.

Futbolun sadece bir oyun olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Futbol, birliğin, toplumsal barışın ve ortak sevincin ifadesidir. Bu sevincimize gölge düşürecek, futbol coşkumuzu baltalayacak herkesin karşısında olacağız. Sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten asla taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir düzeni tesis etmekte kararlıyız. Bu yolda emek veren, destek olan, futbolumuzun gelişimi için saha içi ve dışında her mecrada alın teri döken tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na Fotomaç gazetesi tarafından "Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.