Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
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- Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırladı.
- Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor : 0 - Fenerbahçe : 0 (Maç sonucu)
SİVAS - Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasına giren Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan gole izin vermedi.
61. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada kazandığı topla ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci'nin pasında Batshuayi şutunu çekti, savunma tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada N'jie'nin ortasında ceza sahası sol çaprazından Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Emin Tuğral xx Volkan Ahmet Narinç xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xx, Goutas xx, Murat xx, Uğur xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Erdoğan xx (Njie dk. 74 xx), Saiz xx (Hakan dk. 73 xx), Gradel xx (Musa dk. 85 ?), Caicedo xx (Yatabare dk. 73 xx)
Yedekler: Kuçkar, Emre, Cofie, Ziya, James, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Samet xx, Szalai xx, Ferdi xx, Peres xx, Arao xx, Emre xx (Osayi Samuel dk. 46 xx), Mert Hakan xx (Arda dk. 61 xx), İrfan Can Kahveci xx (Crespo dk. 81 ?), Rossi xx (King dk. 81 ?), Pedro xx (Batshuayi dk. 61 xx)
Yedekler: Osman, Serdar, Serdar, Oosterwolde, Miha Zajc
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)