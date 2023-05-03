Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
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- Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
- Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor : 0 - Fenerbahçe : 0 (İlk yarı)
SİVAS - Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.
11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.
17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Emin Tuğral xx Volkan Ahmet Narinç xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xx, Goutas xx, Murat xx, Uğur xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Erdoğan xx, Saiz xx, Gradel xx, Caicedo xx
Yedekler: Kuçkar, Emre, Cofie, Yatabare, Njie, Musa, Hakan, Ziya, James, Mehmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Samet xx, Szalai xx, Ferdi xx, Peres xx, Arao xx, Emre xx, Mert Hakan xx, İrfan Can Kahveci xx, Rossi xx, Pedro xx
Yedekler: Osman, Serdar, Arda, King, Serdar, Osayi Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus