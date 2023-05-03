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Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)

8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.

11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.

17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Emin Tuğral xx Volkan Ahmet Narinç xx

DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xx, Goutas xx, Murat xx, Uğur xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Erdoğan xx, Saiz xx, Gradel xx, Caicedo xx

Yedekler: Kuçkar, Emre, Cofie, Yatabare, Njie, Musa, Hakan, Ziya, James, Mehmet

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Samet xx, Szalai xx, Ferdi xx, Peres xx, Arao xx, Emre xx, Mert Hakan xx, İrfan Can Kahveci xx, Rossi xx, Pedro xx

Yedekler: Osman, Serdar, Arda, King, Serdar, Osayi Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Crespo

Teknik Direktör: Jorge Jesus - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Türkiye Spor Haberler

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