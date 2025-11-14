Türkiye Yüzme Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Tarihi Başarı Elde Etti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli yüzücüler, 28 altın, 13 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Riyad'daki Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde Türkiye'nin yüzme yarışlarının sona ermesinin ardından ay-yıldızlı sporculardan Berke Saka, Kuzey Tunçelli ve Mert Hatipoğlu ile kadın milli yüzücülerden Sudem Denizli, Seher Kaya, oyunlardaki başarılarının yanı sıra yeni hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Milli yüzücü Berke Saka, 4-5 yaşından beri bu sporu yaptığını belirterek, "Riyad'daki son yarışlarda bir altın madalya daha kazandım. Oyunlarda 2 bireysel yarış, bir bayrak yarışında 3 altın madalya kazandım, bireysel yarışlarımda İslami Oyunlar rekorunu kırdım. 6. İslami Dayanışma Oyunları'nı çok güzel tamamladık. Çok güzel derecelerle kapattık. Aynı zamanda milli takım olarak da çok güzel işler başardık. " dedi.

2025'in kendisi adına çok güzel geçtiğini ifade eden Berke, "Bu sene üniversiteyi bitirdim, milli takımda görev aldım. Birçok hedefimi başardım, birçok hedefim de devam ediyor. Yaklaşık 25 gün sonra Avrupa Şampiyonamız var, ondan sonra da Türkiye'de milli takım seçmelerimiz ve baraj yarışlarımız olacak. Sonraki hedefim tabii ki Avrupa ve dünya şampiyonaları, uzun vadeli hedefimde de olimpiyat var. Hedeflerimiz büyük, başarmak için çok çalışıyorum, milli takım olarak çok çalışıyoruz. Yüzme adına Türkiye için olimpiyat madalyası kazanmayı çok istiyorum. Bu herkesin hayali ama buna ulaşmak için Avrupa'da ve dünyada madalya kazanmak gerekiyor. Adım adım ilerlemeyi tercih ediyorum. En büyük hedeflerimden birisi olimpiyat madalyası kazanmak." diye konuştu.

Kuzey: "Türkiye Yüzme Takımı bu şampiyonaya damga vurdu"

Riyad'da 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli de "Bizim için gerçekten çok güzel bir şampiyonaydı. Türkiye Yüzme Takımı bu şampiyonaya damga vurdu ve Türk bayrağını her yarışta en üste taşıdı. Önümüzde Avrupa kısa kulvar yarışması var. Buradan direkt Erzurum'a geçerek orada hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Avrupa'da inşallah Türk bayrağını dalgalandıracağız. Artık senenin de sonuna yaklaştık. 2025 benim için çok güzel geçti, çok büyük tecrübeler kazandım. Hatalarımdan ders çıkardığım ve kendimi daha çok ilerlettiğim bir yıl oldu. Bu ilerlemelerle 2026'da çok güzel derecelerin geleceği bir yıl olmasını istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Riyad'da açılış seremonisinde Türk bayrağını taşımasına yönelik de Kuzey, "Türk bayrağını taşımak benim için mükemmel bir duyguydu. 2026'da da bu sevincin devam etmesini umuyorum. Olimpiyat hedefimiz için her yerde hedefimiz en yukarısı, bu hedef de gerçekleşecek." dedi.

Oyunlarda erkekler 200 metre sırtüstünde bronz madalya kazanan Mert Hatipoğlu da "Bu derece beni memnun etti. İleride daha fazlasını başaracağıma inanıyorum. Sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda barajı geçmek ve Türkiye'yi güzelce temsil etmek. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmeyi çok istiyorum. Şu anki motivasyonumla ve disiplinimle devam edersem olimpiyatlara gideceğime de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sudem: "6 altın madalya kazandım"

Milli kadın yüzücülerden Sudem Denizli ise "Riyad'da 4 bireysel 2 bayrak yarışım vardı, hepsinde altın madalya kazandım. Ayrıca en iyi zamanlamalar da yaptım. 6 altın madalya kazandım, hepsi çok güzeldi. Şimdi yakın hedef olarak aralık ayında Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmemiz olacak. Sonra 2026'da Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek, madalyalar kazanmak istiyorum. En büyük hedefim de her sporcunun olduğu gibi 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak. Öncesinde Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda da finalist olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı yüzücülerden Seher Kaya ise "İslami oyunlar çok güzel geçti. Bireyselde 1 gümüş, 1 bronz, bayrak yarışında ise altın madalya kazandım. Kendimle gurur duyuyorum. Şimdi aralık ayında Türkiye Şampiyonamız var. Gelecek yıl ise Avrupa Gençler Şampiyonası'nda derece hedefliyorum. Aynı zamanda herkesin olduğu gibi en büyük hedefim olimpiyatlara katılmak. Buradaki başarımı Avrupa ve dünyaya da taşımak istiyorum. Madalyalarımı aileme armağan ediyorum." diye konuştu.