Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası Denizli'de Başlıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası Denizli ev sahipliğinde bugün başlıyor. 41 şehirden 150 kulüp, 291 kadın ve 294 erkek olmak üzere toplam 585 sporcu katılıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası Denizli ev sahipliğinde bugün başlıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası Denizli'de düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda bugün başlayacak. 01-03 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak organizasyona 41 şehirden 150 kulüp, 291 kadın ve 294 erkek olmak üzere toplam 585 sporcu katılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi'nin destekleriyle yapılan yarışmaların açılış seremonisi PAÜ Yüzme Havuzunda bugün saat 15.30'da gerçekleşecek. - DENİZLİ