Türkiye-Yunanistan Maçı EuroBasket Tarihinde Rekor Kırdı

Türkiye-Yunanistan Maçı EuroBasket Tarihinde Rekor Kırdı
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FIBA Kadınlar EuroBasket maçında Türkiye'nin Yunanistan'ı 83-72 mağlup ettiği karşılaşma, 10.503 seyirci ile 21. yüzyılın en yüksek katılımını kaydetti.

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ( Eurobasket ) 21'inci yüzyıldaki en yüksek seyirci sayısına, Türkiye'nin Yunanistan'ı 83-72 mağlup ettiği grup karşılaşmasında ulaşıldı.

Pire'deki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan maçta 10 bin 503 seyirci tribündeki yerini aldı. Bu sayı, 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarında kaydedilen en yüksek seyirci katılımı oldu.

Türkiye ile ev sahibi Yunanistan arasında çeyrek final yolunda oynanan karşılaşma, Pire'deki önceki rekoru da geride bıraktı. Bir önceki maçta Yunanistan'ın Fransa ile oynadığı karşılaşmayı 8 bin 860 kişi izlemişti. Her iki maçta oluşan bu seyirci sayıları, 2009'da Letonya'nın başkenti Riga'da Letonya ile Rusya arasında oynanan ve 8 bin 800 kişinin izlediği karşılaşmayı geçmiş oldu.

FIBA Kadınlar EuroBasket tarihindeki en yüksek seyirci sayısı ise 1952'de Moskova'da oynanan karşılaşmada kaydedildi. O maçta 20 binden fazla kişi tribünlerde yer almış, 1960'ta Sofya'da oynanan finalde de benzer bir seyirci yoğunluğu yaşanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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