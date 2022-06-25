Türkiye Yol Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlediği Türkiye Yol Şampiyonası, üçüncü gününde devam etti.

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışta derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Gaziantep'te elde edilen olimpiyat puanları ile sporcuların 2024 yılına hazırlık yaptığını söyleyen Müftüoğlu, "Gaziantep'te çok güzel bir parkur var. Belki de Türkiye'nin en teknik parkuru diyebiliriz. Bu parkurda Avrupa hatta dünya şampiyonası yapılabilir. İlk defa bu parkurda organizasyon yapıyoruz. Hem gelecekte milli takım kampları sporcu yetiştirme açısından hem de Gaziantep'i tanıtma açısından uluslararası yarışlar anlamında önemli bir parkur kazanmış olduk. Sporcularımızın buradan aldığı derecelerle olimpiyat puanları alacaklar. Bu olimpiyat puanları ile de 2024 yılına hazırlık yapmış oluyoruz. Hem olimpiyat hazırlığı hem önümüzdeki hafta Akdeniz Oyunları olacak ve buradaki sporcu arkadaşlarımız orada da yarışacak. Daha sonra Portekiz'de Avrupa şampiyonası var oraya gidecekler" diye konuştu.