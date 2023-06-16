Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Afyonkarahisar'da tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, uzun yol yarışı etabıyla tamamlandı. Şampiyonaya farklı illerden 278 sporcu katıldı. Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolundaki uzun yol yarışı U-12, U-15, U-17 ve master kategorinde yapıldı. Dereceye giren sporcular için Zafer Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, uzun yol yarışı etabıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, farklı illerden 278 sporcu katıldı.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolundaki uzun yol yarışı U-12, U-15, U-17 ve master kategorinde yapıldı.

Dereceye giren sporcular için Zafer Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, iki gün süren şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bisiklet sporunun gençlerin yanı sıra her yaş grubunu kapsayan bir branş olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Gastronomi, kültür ve turizmin şehri Afyonkarahisar'a her zaman sizleri bekliyoruz. Organizasyonda emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön de Afyonkarahisar'da düzenlenen organizasyonda kendilerine destek olan kurumlara teşekkür etti.

Ödül törenine, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bisiklet İl Temsilcisi Osman Çoban ve sporcular katıldı.