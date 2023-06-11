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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası 15-16 Haziran'da yapılacak

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası 15-16 Haziran'da yapılacak

Spor Haberleri

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın 15-16 Haziran tarihlerine alındığını duyurdu. Yarışın teknik toplantısı 14 Haziran'da yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın 15-16 Haziran tarihlerine alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "17-18 Haziran tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sebebiyle 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacaktır." denildi.

Yarışın teknik toplantısının 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Sporcu kayıtlarının ise yarın saat 23.59'a kadar "BİSNET" bilgi sistemi üzerinden yapılabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Karahisar Türkiye Spor Haberler

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