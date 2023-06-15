Türkiye Yıldızlar Ragbi Şampiyonası'nda birinci olan okul belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ragbi Şampiyonası'nda 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak Ortaokulu birinci oldu. Turnuvaya 24 okul katıldı ve finalde Kütahya temsilcisini 1-0 yenen 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak Ortaokulu, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ragbi Şampiyonası'nda 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak Ortaokulu, birinci oldu.

Bafra ilçesinde 11-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 24 okulun katıldığı turnuvaya 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak Ortaokulu da katıldı.

Beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar'ın teknik direktörlüğünü yaptığı takım, gruplarda Diyarbakır ve Ağrı, ardından sırasıyla Niğde, Adana ve Ankara temsilcilerini gol yemeden mağlup etti.

Finalde Kütahya temsilcisini 1-0 yenen 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak Ortaokulu, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuvanın ardından ilçeye dönen takım, kupa ile 15 Temmuz Meydanı'nda şampiyonluk pozu verdi.