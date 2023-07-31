Türkiye, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı, 8 madalya elde etti. Kadınlarda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanılırken, erkeklerde ise 1 altın madalya elde edildi.

Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden mili takım, 8 madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Ploieşti kentinde yapılan şampiyonaya 29 ülkeden 378 sporcu katıldı. Türkiye takım halinde kadınlarda ikinci, erkekler kategorisinde ise beşinci oldu.

Kadınlarda 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz ve +80 kiloda Havvanur Kethüda altın, 75 kiloda Sedef Nergis ve 80 kiloda Melisa Eroğlu gümüş, 50 kiloda Emel Okay, 60 kiloda Busenur Yazan ve 66 kiloda Elvan Sözkesen bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Toprak Salman altın madalya aldı.