Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da yapılacak Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da gerçekleştirilecek. Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da gerçekleştirilecek. Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30-31 Temmuz tarihlerinde Bafra ilçesinde yapılacak. Milli takım kadro planlamasının yanı sıra Türkiye'de bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yelkenkanat pilotlarına da tanıtılması amaçlanan şampiyona, Bafra Belediyesi ve Bafra Altınkaya Anadolu Spor kulübü tarafından düzenlenecek. Spor AA / Fatih Çakmak Türkiye Samsun Bafra Spor Haberler

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